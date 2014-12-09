Женская сборная Украины по гандболу проиграла второй подряд матч Евро

В венгерском Дебрецене завершился матч второго тура первого группового этапа чемпионата Европы-2014 по гандболу среди женских команд, в котором сборная Украины противостояла команде Норвегии и проиграла со счетом 23:34.

Это поражение стало вторым подряд для украинской команды на турнире.

Украинки смогли на равных играть с соперницами только до 18-й минуты, когда в последний раз в матче сравняли счет - 9:9. Гол в этом эпизоде в составе нашей команды забила Ольга Николаенко. После этого подопечные Леонида Ратнера постоянно проигрывали в счете. Более того, команда ни разу по ходу матча не вела в счете.

Если первый тайм украинки проиграли с более менее достойным счетом - 13:17, то после перерыва команда окончательно отдала инициативу соперницам и проиграла 30-минутку со счетом 10:17, позволив соперницам оформить итоговую победу с разницей более чем в 10 мячей. Любопытно, что и в первом матче группового турнира, в воскресенье, украинки также крупно проиграли соперницам из Дании (23:32), не сумев сдержать оппоненток во втором тайме.

Лучшим игроком сборной Украины в сегодняшнем матче стала Ирина Глыбко, на счету которой 7 голов.

В другом матче группы сборные Румынии и Дании сыграли вничью - 29:29.

Таким образом, после 2-х туров на счету сборной Норвегии 4 очка, Дании - 3, Румынии - 1, Украины - 0.

Для того, чтобы попасть в тройку и продолжить борьбу в турнире на втором групповом этапе, в последнем туре сборной Украины необходимо будет побеждать сборную Румынии.

Игра Украина - Румыния состоится 11 декабря в Дебрецене.