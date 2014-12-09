Сессия МОК утвердила 40 рекомендаций для дальнейшего развития олимпийского движения

Во время ее двухдневного заседания, в котором приняли участие члены МОК - президент НОК Украины Сергей Бубка и вице-президент НОК Украины Валерий Борзов, были утверждены 40 рекомендаций относительно стратегии развития олимпийского движения до 2020 года, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Сессия МОК утвердила новый формат заявочного процесса на право проведения Олимпийских игр, который предусматривает возможность принятия главного старта четырехлетия сразу в нескольких странах, а не в одной, как это было раньше. Такое решение имеет целью сокращение расходов на проведение Олимпиады и расширение круга потенциальных претендентов.

Одна из рекомендаций МОК обеспечивает гибкость в определении видов спорта и дисциплин в программе Игр. В частности, организаторы Олимпиад отныне имеют право предлагать для включения в программу соревнований те виды спорта, которые их интересуют.

Сессией Международного Олимпийского Комитета урегулировано количество участников Олимпийских игр. Так, ограничения на летних Играх составляют 10 500 атлетов и 310 дисциплин, на зимней Олимпиаде - 2 900 спортсменов, 100 дисциплин.

Одним из ключевых направлений также стало решение о создании Олимпийского телеканала. В ближайшие 7 лет на развитие этой инновации МОК вместе с партнерами готов потратить существенные средства. Таким образом, запуск Олимпийского телеканала создаст базу для эффективной популяризации олимпийского движения и спортсменов в период между Олимпийскими играми, то есть 365 дней в году.

Среди других решений - проведение Юношеских Олимпийских игр в неолимпийский год, начиная с 2022 года, а также выделение $20 млн. на антидопинговые исследования и защиту спортсменов от манипуляций, договорных матчей и коррупции.

Подготовке рекомендаций предшествовал длительный процесс публичного обсуждения, который длился в течение полугода. Рекомендации были рассмотрены постоянно действующими комиссиями МОК, а также во время двух Олимпийского саммитов, 126-й сессии МОК в Сочи (Россия) и двухдневного заседания в швейцарском Монтре. Всего в ходе процесса было получено около 1200 идей и более 40 тысяч обращений и сообщений от представителей общественности.

Как сообщал УНИАН, 127-я сессия Международного Олимпийского Комитета проходила в Монако 8-9 декабря.