Сессия МОК утвердила 40 рекомендаций для дальнейшего развития олимпийского движения
В Монте-Карло завершила работу 127-я сессия Международного Олимпийского Комитета, которая утвердила 40 рекомендаций для дальнейшего развития олимпийского движения в мире.
Во время ее двухдневного заседания, в котором приняли участие члены МОК - президент НОК Украины Сергей Бубка и вице-президент НОК Украины Валерий Борзов, были утверждены 40 рекомендаций относительно стратегии развития олимпийского движения до 2020 года, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
Сессия МОК утвердила новый формат заявочного процесса на право проведения Олимпийских игр, который предусматривает возможность принятия главного старта четырехлетия сразу в нескольких странах, а не в одной, как это было раньше. Такое решение имеет целью сокращение расходов на проведение Олимпиады и расширение круга потенциальных претендентов.
Одна из рекомендаций МОК обеспечивает гибкость в определении видов спорта и дисциплин в программе Игр. В частности, организаторы Олимпиад отныне имеют право предлагать для включения в программу соревнований те виды спорта, которые их интересуют.
Сессией Международного Олимпийского Комитета урегулировано количество участников Олимпийских игр. Так, ограничения на летних Играх составляют 10 500 атлетов и 310 дисциплин, на зимней Олимпиаде - 2 900 спортсменов, 100 дисциплин.
Одним из ключевых направлений также стало решение о создании Олимпийского телеканала. В ближайшие 7 лет на развитие этой инновации МОК вместе с партнерами готов потратить существенные средства. Таким образом, запуск Олимпийского телеканала создаст базу для эффективной популяризации олимпийского движения и спортсменов в период между Олимпийскими играми, то есть 365 дней в году.
Среди других решений - проведение Юношеских Олимпийских игр в неолимпийский год, начиная с 2022 года, а также выделение $20 млн. на антидопинговые исследования и защиту спортсменов от манипуляций, договорных матчей и коррупции.
Подготовке рекомендаций предшествовал длительный процесс публичного обсуждения, который длился в течение полугода. Рекомендации были рассмотрены постоянно действующими комиссиями МОК, а также во время двух Олимпийского саммитов, 126-й сессии МОК в Сочи (Россия) и двухдневного заседания в швейцарском Монтре. Всего в ходе процесса было получено около 1200 идей и более 40 тысяч обращений и сообщений от представителей общественности.
Как сообщал УНИАН, 127-я сессия Международного Олимпийского Комитета проходила в Монако 8-9 декабря.