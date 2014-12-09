Лига чемпионов, 6-й тур, "Ювентус" - "Атлетико": видео онлайн трансляция

Сегодня в Турине (Италия) состоится матч заключительного 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, где "Ювентус" примет на своем поле испанский "Атлетико" (Мадрид).

В этой игре сойдутся команды, занимающие 1-2 места в группе А.

"Атлетико" выиграл 4 из 5 предыдущих матчей, набрал 12 очков и досрочно гарантировал себе выход в плей-офф. Единственную осечку команда допустила в игре первого тура с греческим "Олимпиакосом", когда мадридцы проиграли в Пирее со счетом 2:3. Остальные матчи, включая очную игру с "Ювентусом" (1:0 в Мадриде), команда из столицы Испании выиграла.

В свою очередь, у "Ювентуса" 3 победы и 9 очков в турнирной таблице. Кроме поражения от "Атлетико", команда также проиграла в гостях "Олимпиакосу" со счетом 0:1. Туринский клуб еще не обеспечил себе выход в плей-офф. Если сегодня "Ювентус" проиграет, а "Олимпиакос" в параллельной игре с аутсайдером группы шведским "Мальме" одержит победу, то команды сравняются по очкам и у греков будет преимущество по количеству забитых мячей на чужом поле в очных матчах с "Ювентусом" (1:0 в Пирее и 3:2 в Турине).

Вместе с тем, "Ювентус" также может претендовать и на первое место в итоговой таблице группы, если обыграет "Атлетико" с разницей в 2 мяча и больше. При повторении счета первой игры (1:0 в пользу хозяев поля) преимущество будет иметь "Атлетико", у которого гораздо лучшая общая разница забитых и пропущенных мячей - во всех матчах. А при минимальной, но более результативной победе "Ювентуса" (2:1, 3:2 и т.д.), "Атлетико" также получит преимущество за счет голов, забитых на поле соперника.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом игры является "Ювентус", на победу которого ставки принимаются с коэффициентом 2,07 к 1. В то же время, на ничью коэффициент составляет 2,98 к 1, а на победу "Атлетико" - 3,67 к 1.

Стартовыет составы команд:

"Ювентус": 1. Буффон, 33. Эвра, 26. Лихтштайнер, 19. Бонуччи, 3. Кьеллини, 6. Погба, 23. Видаль, 37. Перейра, 21. Пирло, 10. Тевес, 14. Льоренте.

Запасные: 30. Сторари, 5. Огбонна, 12. Джовинко, 20. Падоин, 38. Маттиелло, 7. Пепе, 9. Мората.

"Атлетико" М: 1. Мойя, 2. Годин, 3. Сикейра, 24. Хименес, 4. Суарес М., 6. Коке, 8. Рауль Гарсия, 14. Габи, 20. Хуанфран Торрес, 10. Туран, 9. Манджукич.

Запасные: 13. Облак, 18. Гамес, 5. Тьягу Мендеш, 7. Гризманн, 17. Сауль Ньигес, 22. Черчи, 21. Кристиан Родригес.