Премьер-лига: новый лидер и «тройка» вместо «пятерки»

Осенний марафон оказался весьма любопытным и информативным для болельщиков, специалистов и самих команд. Те, от кого ничего хорошего не ожидали, неожиданно оказались на высоких местах. В то же время, вчерашние гранды, входившие в пятерку лучших команд страны, стремительно опускаются вниз по турнирной таблице.

Донецкий «Шахтер», руководимый умудренным опытом румынским специалистом Мирчей Луческу и далеко не обделенный в финансовом и кадровом плане, в нынешнем сезоне неожиданно уступил пальму первенства киевскому «Динамо» во главе с дебютантом в роли полноценного наставника команды Премьер-лиги Сергеем Ребровым. Киевляне, много лет подряд находившиеся в тени «Шахтера», на вторых ролях в украинском футболе, вырвались вперед в тот момент, когда от них этого совершенно не ожидали. Ведь соперник весьма уверенно выступает на международной арене, досрочно выйдя в плей-офф Лиги чемпионов. Но в Премьер-лиге горняки отстают от «Динамо» на целых 5 баллов.

«Динамо» - лидер по всем показателям

Киевское «Динамо» уходит на каникулы в статусе зимнего чемпиона, и это максимально справедливый результат первой части чемпионата. Динамовцы идут первыми не только по набранным очкам, но и по количеству побед, по числу забитых голов, да и пропустили они меньше других команд. В общем, промежуточное лидерство киевлян не вызывает вопросов даже у самых преданных болельщиков команд-конкурентов.

Любопытно, что начинался нынешний чемпионат для «Динамо» далеко не так здорово. Долгое время команда находилась в поисках своей игры, а Сергей Ребров искал оптимальные и наиболее эффективные сочетания игроков. Очки давались киевлянам с большим трудом, и о 5-бальном отрыве от «Шахтера» перед зимними каникулами никто даже не мечтал.

С самого начала удивила смелость Сергея Реброва при принятии кадровых решений. Он упорно доверяет украинским игрокам, причем, ставка сделана на тех, кого предшественник Реброва – Олег Блохин – упорно не замечал. Твердое место в основе с первых туров получили Сидорчук, Рыбалка и Кравец. После травмы уже закрепившегося в составе Макаренко, начал появляться в составе Бурда. На замену регулярно выходил Буяльский. И это при том, что полноценными игроками основы, в случае отсутствия проблем со здоровьем, остаются Шовковский, Хачериди и Ярмоленко.

«Динамо», в буквальном смысле, росло на глазах и становилось сильнее с каждым туром. Взаимопонимание улучшалось, и если в начале сезона очки давались с большим трудом, то ближе к ноябрю команда начала обыгрывать соперников, что называется «за явным преимуществом». К слову, среди прочих, динамовцы одолели основных конкурентов - «Днепр» и «Шахтер». И это еще одно подтверждение справедливости их лидерства.

Следует отметить хорошую результативность Артема Кравца. Еще полгода назад многие уже успели списать со счетов талантливого и перспективного форварда. Но он вновь заставил о себе говорить. Причем, поначалу он был единственным форвардом в команде. Лишь по ходу сезона подключился поляк Теодорчик, который должен был не только подменять Кравца, но и подстегивать его. Только в последних турах перед зимней паузой вернулся в строй после травмы Мбокани - и тоже начал забивать. Понятно, что класс конголезца выше, чем уровень украинца и поляка. Но, тем лучше для команды. Конкуренция в атакующей линии для нее будет очень полезна.

Очевиден и прогресс «Динамо» в тактическом смысле. Специалисты отмечают работу испанского тренера Рауля, который, по инициативе Реброва, был приглашен в «Динамо» из казанского «Рубина». Значительно повысилась и эффективность розыгрыша стандартных положений – штрафных, угловых - и это тоже результат тренерской работы.

Наконец, стоит отметить хороший микроклимат внутри коллектива, которого долгое время не хватало. В частности, те же Велозу, Гусев и Безус не имеют стабильного места в основном составе, но не выражают публично свое недовольство, подчиняясь интересам команды. При предыдущем тренере обстановка в рядах игроков была куда более напряженной.

В принципе, все это - слагаемые чемпионской команды. Но «короновать» динамовцев еще слишком рано, даже несмотря на 5-очковый гандикап от донецкого «Шахтера». Далеко не факт, что команда Реброва будет так же ярко выглядеть весной. Да и «Шахтер» более чем опытен в чемпионских баталиях. Донецкий клуб только и ждет любой динамовской оплошности, которой моментально воспользуется. Кроме того, он будет постоянно раздражать киевлян своим присутствием где-то рядом. В общем, настоящая чемпионская гонка в УПЛ начнется только весной.

«Шахтер» - еврокубки в ущерб УПЛ

Три поражения в 14 матчах – слишком много даже для такой команды как «Шахтер». Фактически, это «царский» подарок прямым конкурентам. Злую шутку с командой сыграло слишком большое внимание к выступлению в Лиге чемпионов. Именно там подопечные Луческу выплескивали все свои эмоции. Как следствие - настрой и мотивация на игры внутреннего чемпионата были не на самом высоком уровне. Чем соперники и воспользовались: «Заря», донецкий «Металлург» и «Динамо» горняков обыграли, а «Днепр» сыграл вничью.

Впрочем, вряд ли «Шахтер» смирился со своим вторым местом. Класс команды таков, что динамовцы просто не имеют права расслабляться. Если горняки будут играть на максимуме, то «Шахтер» явно превзойдет «Динамо» за счет класса. Все-таки Сергей Ребров пока еще только строит свою команду, тогда как у Мирчи Луческу уже все давно построено и отработано. И если весной «Шахтер» будет в порядке, выдержать его прессинг «Динамо» будет непросто.

«Днепр» - смазанная концовка при хорошей игре

В нынешнем сезоне, впервые за долгие годы, «Днепр», на протяжении нескольких месяцев, лидировал в таблице чемпионата. Летом команду возглавил Мирон Маркевич - опытнейший специалист со своей тренерской философией, со своим видением игры. Он - не тот тренер, который подстраивается под футболистов, а пытается заставить их играть в свой футбол. А поскольку футбол Маркевича построен на атаке и контроле мяча, то и выстроить команду под этот стиль за короткий промежуток времени нереально. К тому же, Маркевич никогда не относился к числу тех специалистов, которые способны быстро обеспечить результат. И ситуация, когда его команда некоторое время лидирует, а затем не выдерживает бремени и опускается вниз в таблице, повторяется не впервые. В данном же случае уместно говорить о закономерности.

В клубе тренер находит поддержку. Итоги встречи Маркевича с владельцем «Днепра» Игорем Коломойским тому подтверждение. «Мы встретились с Игорем Валерьевичем, и он согласился с доводами, что нужно строить новую команду. Мы договорились, и сейчас главное — как сработает селекционный отдел. Много балласта, от него нужно освобождаться. Если мы хотим, чтобы в «Днепре» была команда, нужно делать все заново», - отметил Маркевич.

Таким образом, зимой команду могут ожидать глобальные изменения. Ведь у «Днепра» по-прежнему самые высокие цели. И если отыграть отставание в 8 очков на дистанции в 12 туров достаточно сложно, то бороться за итоговое 2-е место и путевку в Лигу чемпионов, «Днепр» обязан. Вопрос в том, какие козыри Маркевич может преподнести «Шахтеру» в этой борьбе.

«Металлист» - хороший результат без качественной игры

Харьковский «Металлист» этой осенью стал одной из самых критикуемых команд Премьер-лиги. Тем не менее, на каникулы команда все равно уходит на 4-м месте в таблице, да еще с игрой в запасе против одесского «Черноморца». Несмотря на все проблемы, в решающий момент проявился класс команды, который у «Металлиста», безусловно, есть. Причем все, находящиеся ниже харьковчан в турнирной таблице, им в этом явно уступают. Да, у команды сейчас огромные проблемы. Но триумвират в лице бывших президента, спортивного директора и тренера - Ярославского, Красникова и Маркевича - выстроил такую прочную конструкцию, которая до сих пор приносит конкретные результаты, невзирая ни на что.

Вместе с тем, никто не может быть уверен, что «Металлист» хотя бы продержится на высоком 4-м месте до конца турнира. Команда и клуб как бы существуют отдельно друг от друга, в руководстве постоянно происходят какие-то разборки, ходят разные слухи относительно главного тренера и многих игроков…

В общем, за будущее «Металлиста» по-прежнему тревожно.

«Олимпик» и остальные...

Главной сенсацией первой части чемпионата со знаком «плюс» стал, безусловно, дебютант УПЛ донецкий «Олимпик». Если начали турнир дончане очень слабо и, казалось, что к Премьер-лиге они совершенно не готовы, то потом неожиданно быстрыми темпами пошли наверх. Никто и подумать не мог, что «Олимпик» поднимется так высоко, к тому же, без матчей на своем поле. При этом у «Олимпика» достаточно скромный бюджет и одни из самых низких зарплат в УПЛ. А руководит клубом… играющий президент Владислав Гельзин, который даже забил гол в сентябре в матче Кубка Украины против запорожского «Металлурга» и мечтает уже после этого сезона выйти с командой в еврокубки. Насколько это реально – покажет время. Состав команды выглядит слишком скромно и явно уступает конкурентам. Есть большие сомнения, что команда способна выдержать взятый темп до конца чемпионата.

Также не играет дома, но выступила гораздо лучше, чем от нее ожидали, луганская «Заря». Перед началом сезона команду покинули ее явные лидеры – Шунич и Данило. И прогнозы на выступление «Зари» в нынешнем сезоне были самые неутешительные. В этой ситуации, тренер команды Юрий Вернидуб сделал ставку на молодежь, и она неожиданно сыграла. Большинство игроков стали основой молодежной сборной, а некоторые успели дебютировать и за национальную команду.

Главный тренер «Волыни» Виталий Кварцяный, как всегда, делает ставку на не самых дорогостоящих игроков на трансферном рынке. И, как всегда, выжимает из этого материала даже больше, чем они могут дать теоретически. «Волынь» выступила для себя очень удачно и занимает 6-е место, выше многих команд, которые значительно превосходят клуб по финансам и по кадрам. Сейчас у команды достаточно неплохие шансы даже на то, чтобы впервые в истории попасть в еврокубки. О чем наверняка мечтают и луцкие болельщики.

«Ворскле», под руководством Василия Сачко, было выдано много авансов. Но сказать, что команда их оправдала, нельзя. Полтавчане были слишком нестабильны и допустили много невынужденных очковых потерь. Хотя, тренерская работа, безусловно, видна: есть игровой рисунок, дисциплина. Вместе с тем, команда входила в этот сезон с мыслями о еврокубках, до которых пока далеко. Важным эмоциональным моментом стало то, что ФК «Ворскла» в июле потеряла президента Олега Бабаева, убитого в Кременчуге. Именно он был связующим звеном между владельцем клуба Константином Жеваго, тренером и игроками. Впрочем, об организационных проблемах в клубе сейчас никто не говорит.

Одесский «Черноморец» - одно из главных разочарований сезона. Команда, от которой традиционно ждут большего и которая неоднократно достойно представляла Украину в еврокубках, в этом сезоне выступает далеко не так успешно. Главная причина – довольно большие финансовые неурядицы. Вместе с ними, как это часто водится, появились и игровые проблемы. Летом команда серьезно обновилась и сказать, что все новички легко вписались в состав, нельзя. Тренеру одесситов Роману Григорчуку, известному своим умением строить новую команду, есть из кого «лепить» боеспособный коллектив и сейчас, но этому процессу, опять же, мешают околофутбольные проблемы. К тому же, ходят слухи, что Григорчук зимой и вовсе покинет клуб.

Донецкий «Металлург», как и другие команды Донбасса, покинувший свой дом, способен на гораздо большее, чем сейчас имеет в таблице. Чего стоит «историческая» победа над «Шахтером» - первая в очных противостояниях в УПЛ. Но, в целом, команда выступает неровно и неоднократно теряла очки там, где этих потерь можно было избежать. Крайне ощутимым стало отсутствие Морайеса - лучшего их бомбардира. Бразилец очень много пропустил из-за травмы, а после возвращения едва набрал форму, как сезон прервался на зимнюю паузу. «Металлург» - с ним и без него - две разные команды.

Что касается запорожского «Металлурга», то о возможной отставке Олега Тарана стали говорить, едва ли, не после первого тура. Отставка же состоялась только в ноябре, хотя формальных поводов для нее было предостаточно, ведь «Металлург» выступал крайне слабо. Таран жаловался на отсутствие контактов с руководством клуба, а руководство, в свою очередь, любые проблемы отрицало. Впрочем, и с уходом тренера дела команды не улучшились: только в последней игре «Металлург» обыграл «Ильичевец», прервав затяжную серию неудач. На данный момент, команда остается без полноценного главного тренера и ее будущее покрыто туманом.

«Говерла» является еще одной командой с большими финансовыми проблемами. Перед началом сезона клубный бюджет был серьезно урезан, а зарплаты игроков снизились. Вследствие этого, многие лидеры покинули команду. Их места, уже традиционно, заняли арендованные футболисты, спрос с которых не велик. Команда способна выдать один-два неплохих матча, но показывать достойный уровень на дистанции попросту не может.

«Карпаты» пострадали от истории с бывшим футболистом Мартином Богатиновым, из-за чего лишились 9 очков в таблице. По результатам чемпионата, команда находится на 11-м месте. Да и работу тренера - хорватского специалиста Игора Йовичевича - стоит отметить, так как он строит молодой коллектив на перспективу. Кроме того, хорват завоевал симпатии местных болельщиков своим прекрасным знанием украинского языка. Специалисты отмечают игровой прогресс «Карпат», но, судя по таблице, это почти не отражается на результате. Даже с учетом 9 очков, потерянных по административному решению ФФУ, 11-е место – далеко не предел амбиций львовян.

«Ильичевец» дислоцируется и проводит тренировочный процесс в Мариуполе, но, как и другие команды региона, вынужден проводить домашние матчи вдалеке от города. Практически все опытные игроки, из-за ситуации на Донбассе, отказались выступать за «Ильичевец», пока клуб не переедет в другой город. Как, например, это сделали «Шахтер», «Металлург», «Олимпик» и «Заря». В результате, в распоряжении Николая Павлова осталась преимущественно одна молодежь, которая оказалась не готова к выступлениям на уровне УПЛ. Кроме того, на команде напрямую сказывается критическое состояние здоровья президента ФК «Ильичевец» Владимира Бойко, который, по его собственному признанию недельной давности, проходит лечение в немецком Баден-Бадене. Тем не менее, по словам самого руководителя клуба, он продолжит помогать «Ильичевцу» всем, чем может. Даже если команда вылетит в Первую лигу, что сейчас является наиболее реальной перспективой мариупольцев.

Кирилл Стадниченко