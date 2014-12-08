"Волынь" просит УПЛ организовать переигровку матча с "Металлистом"

Футбольный клуб «Волынь» (Луцк) подал протест на поведение официальных лиц матча 10 тура чемпионата Украины по футболу «Волынь» - «Металлист», которая привела к искажению спортивного результата.

Об этом сообщается на официальном сайте ФК "Волынь".

В частности, в сообщении говорится: "Клуб считает, что систематические необоснованные и предвзятые действия официальных лиц по отношению к игрокам ФК «Волынь» на протяжении матча сделали невозможным достижение справедливого спортивного результата. Своими непоследовательными решениями, принятыми во время матча, официальные лица поставили обе команды в неравные условия. Масштаб и характер таких действий официальных лиц, свидетельствует об их сознательное намерение и заранее спланированную направленность против ФК «Волынь». Своими несправедливыми и непоследовательными решениями официальные лица матча спровоцировали болельщиков и привели к искажению спортивного результата зафиксированного на момент прекращения матча".

В то же время, в клубе не одобряют и не поддерживают деструктивные действия болельщиков. Но, в "Волыни" понимают, что выплеск эмоций вызвала откровенная несправедливость, которая имела место на футбольном поле.

Руководствуясь принципами честной игры и честного соперничества, ФК «Волынь» просит организовать переигровку матча 10 тура чемпионата Украины по футболу между основными составами ФК «Волынь» и ФК «Металлист» с назначением на этот матч новых официальных лиц, а именно: арбитра, ассистентов арбитра, резервного арбитра, делегата и инспектора матча. Клуб готов взять на себя расходы связанные с организацией переигровки вышеупомянутого матча.

Вместе с протестом клуб направил в Премьер-лигу диск с записью эпизодов ошибок арбитра Кутакова Д. Кроме того, в ближайшие дни «Волынь» направит соответствующие обращения в нескольких других органов ФФУ.

Как сообщал УНИАН, матч 10-го тура УПЛ между «Волынью» и «Металлистом» был прерван на 88-й минуте при счете 1:2 после того, как болельщики выбежали на поле стадиона «Авангард». Этому предшествовали несколько спорных моментов в игре, которые арбитр матча трактовал в пользу ФК "Металлист". Именно это и вызвало агрессию фанатов, которые появились на поле.