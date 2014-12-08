Сборная Украины сыграет с Литвой на Евробаскете-2015

В Париже состоялась жеребьевка группового раунда финального турнира Евробаскета-2015, во время которой 24 команды были распределены на 4 группы по 6 сборных.

Об этом сообщает официальный сайт Европейского отделения Международной федерации баскетбольных ассоциаций (FIBA-Europe).

Соперниками украинской команды на групповом этапе будут сборные Литвы, Латвии, Бельгии, Чехии и Эстонии.

Евробаскет-2015 пройдет в сентябре следующего года, а его хозяевами станут сразу четыре страны - Франция, Латвия, Хорватия и Германия. Групповой этап соревнований пройдет с 5 по 11 сентября.

Как сообщал УНИАН, изначально Евробаскет-2015 должен был пройти в Украине, но страна лишилась права проведения соревнований из-за нестабильной ситуации и невозможности гарантировать проведение соревнования на высоком организационном уровне. Вместе с тем, FIBA-Europe предоставила Украине право провести следующий Евробаскет-2017.