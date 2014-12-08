Гимнаст Верняев стал победителем этапа Кубка мира

Украинский гимнаст Олег Верняев завоевал золотую медаль в многоборье на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который состоялся в Глазго (Шотландия).

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Верняев получил от судей за исполнение всех 6 упражнений 91,598 баллов. Лучшую оценку он получил за упражнение на параллельных брусьях - 15,733 балла.

Второе место занял представитель Японии Юсуке Танака - 89,865 балла, третьим стал американец Джон Орозко - 86,865.

В женском турнире победу в многоборье праздновала Лариса Иордаче из Румынии.

Это уже второй подряд успех Верняева на подобных соревнованиях.

Как сообщал УНИАН, неделю назад украинец стал победителем этапа Кубка мира в Штутгарте (Германия).