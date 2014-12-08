МОК утвердил ограничения касательно приблизительного числа участников Игр

Члены Международного олимпийского комитета (МОК) на внеочередной 127-й сессии организации ввели приблизительные ограничения касательно числа участников как летних, так и зимних Олимпийских игр, а также количества комплектов наград, сообщает Р-Спорт.

В одобренной рекомендации указывается, что в летних Олимпийских играх могут принимать участие примерно 10500 спортсменов, а на Играх должно разыгрываться 310 комплектов наград. На зимних Играх предусматривается участие до 2900 спортсменов, которые разыграют 100 комплектов наград.

Кроме того, Оргкомитеты каждой отдельной Олимпиады смогут предлагать дисциплины в программу конкретных Игр. Количество дисциплин будет оговариваться отдельно.

Также МОК утвердил новый формат заявочного процесса городов, желающих принять Олимпийские игры. Теперь в исключительных случаях заявочным оргкомитетам разрешается проводить соревнования не только в соседних городах, но и в соседних странах. Ранее Игры всегда проводились в одной стране.

127-я сессия МОК проходит 8-9 декабря в Монако.