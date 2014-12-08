Баскетбольная Суперлига определила пятерку лучших игроков недели

На прошлой неделе состоялись очередные матчи чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, по итогам которых была определена пятерка лучших игроков турнира.

Об этом сообщает официальный сайт Суперлиги.

Лучшими защитниками недели стали Денис Лукашов («Будівельник»), на счету которого в среднем за игру 18 очков, 5.6 передачи, 5 подборов и 3.3 перехвата, а также Клим Артамонов («Одесса»), который имеет такие показатели - 19.5 очка, 7.5 передачи, 4 подбора и 1.3 перехвата.

Лучшими среди форвардов стали Павел Крутоус («Киев») - 22 очка, 3 подбора, 2 передачи и 2 перехвата, а также Макс Адам Конате («Ферро-ЗНТУ») на счету которого 32.5 очка, 10 подборов, 2 блок-шота и 2 передачи.

Лучшим центровым недели признан Рикардо Гленн («Говерла») - 21 очко, 11 подборов и 2 передачи.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе 3 матча провел действующий чемпион Украины киевский "Будивельник", который одержал 3 победы.

В турнирной таблице лидирует "Химик" (Южный) - 13 побед / 0 поражений. На счету "Будівельника" 12/2, МБК "Николаев" - 8/5.