Женская сборная Украины по гандболу проиграла первый матч Евро

В Дебрецене (Венгрия) завершился стартовый матч сборной Украины по гандболу на Чемпионате Европы, в котором она проиграла команде Дании со счетом 23:32.

Украинки сумели на равных противостоять соперницам только в первые пять минут игры, до счета 4:4.

В начале матча подопечные Леонида Ратнера даже дважды вели в счете - 3:2 и 4:3, но затем пропустили рывок соперниц - 0:4 (4:7) и, в дальнейшем, так и не сумели ни разу выйти вперед. Более того, если первый тайм украинки проиграли с разницей в 3 мяча - 11:14, то после перерыва окончательно отдали инициативу сопернику, проиграв с разницей в 6 мячей - 12:18.

Лучшим игроком матча в составе сборной Украины стала Виктория Борщенко, забившая 7 голов.

Чемпионат Европы по гандболу среди женских команд проходит в Венгрии и Хорватии с 7 по 21 декабря.

Сборная Украины выступает в одной группе с командами Дании, Норвегии и Румынии. Согласно регламенту турнира во второй групповой турнир выходят три лучшие команды из каждого квартета.