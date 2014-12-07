«Волынь» требует дисквалификации арбитра Кутакова и переигровки матча с "Металлистом"

После скандального досрочного завершения матча 14-го тура украинской футбольной Премьер-лиги "Волынь" - "Металлист" представители ФК "Волынь" выступили с официальным заявлением.

В частности, представители клуба заявляют следующее: "Мы понимаем, что действия болельщиков «Волыни» были неправомерными и знаем, что они подпадут под санкции со стороны органов футбольного правосудия Украины. Но в клубе уверены, что такое поведение поклонников клуба было спровоцировано чрезвычайно предвзятым судейством арбитра Кутакова. Оно делает напрасными все старания тренеров, футболистов и инвесторов клуба для как можно лучшего выступления команды в чемпионате".

В письме говорится , что ошибки арбитров случаются часто, но ФК «Волынь» настаивает, что арбитраж именно в матче луцкой команды с «Металлистом» был предвзятым и таким, который существенно повлиял на результат матча.

Поэтому в клубе требуют "наказать главного арбитра матча, а именно: пожизненно дисквалифицировать арбитра Кутакова Д.". В противном случае футбольный клуб «Волынь» снимется с соревнований под эгидой ОПФКУ "Премьер-лига".

Кроме того, обращаясь к Федерации футбола Украины относительно санкций к арбитру Кутакова, ФК "Волынь" требует переигровки матча «Волынь» - «Металлист», поскольку не считает, что он прошел при честном судействе.

Как сообщал УНИАН, поединок 10-го тура между «Волынью» и «Металлистом» был прерван на 88-й минуте при счете 1:2 после того, как болельщики выбежали на поле стадиона «Авангард».