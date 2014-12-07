"Черноморец" и "Карпаты" сыграли вничью в последнем матче года Премьер-лиги

В Одессе завершился последний матч 14-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимал львовские "Карпаты" и свел игру вничью - 0:0.

После окончания этой игры в чемпионате УПЛ наступила зимняя пауза, которая продлится до 28 февраля.

Матч в Одессе проходил в приблизительно равной обоюдоострой борьбе, но реализовать свои моменты ни одна из команд так и не смогла. В составе одесситов наиболее активным игроком был Руслан Фомин, не реализовавший несколько выгодных моментов. В свою очередь, у львовян свои шансы упустили Владимир Костевич и Павел Ксенз.

Во время игры также отличились фанаты обеих команд. Из-за использования ими пиротехники игра несколько раз приостанавливалась, так как на поле была очень плохая видимость из-за густых клубов дыма.

Таким образом, после осенней части чемпионата "Черноморец" находится на 9-й строчке турнирной таблицы - 15 очков, а "Карпаты" - на 13-м месте - 4 балла.

Как сообщал УНИАН, тройку лидеров турнира составляют киевское "Динамо" - 36 очков, донецкий "Шахтер" - 31, и днепропетровский "Днепр" - 28.