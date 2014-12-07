Премьер-лига, 14-й тур, "Черноморец" - "Карпаты": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Одессе проходит заключительный матч украинской футбольной Премьер-лиги в 2014-м году, в котором "Черноморец" принимает львовские "Карпаты".

Чемпионат сезона 2014/15 возобновится после зимней паузы 28 февраля.

В заключительной игре 14-го тура сошлись команды, которые идут на 9-м и 13-м местах в турнирной таблице.

Одесский "Черноморец", который несколько лет подряд входил в четверку лучших команд УПЛ, в нынешнем сезоне испытывает острейший игровой кризис и, соответственно, дефецит очков. В 12 предыдущих матчах одесситы добыли лишь 3 победы при 5 ничьих и 4 поражениях. У команды 14 очков и 9-е место в таблице.

В свою очередь, у львовян 3 победы и 3 ничьи при 7 поражениях, но, вместо 12 заработанных очков у команды в таблице лишь 3 балла. Это связано с тем, что Контрольно-дисциплинарный комитетет Федерации футбола Украины в свое время лишил команду 9 очков из-за отказа ФК "Карпаты" рассчитаться в полном объеме с экс-игроком Мартином Богатовым. Таким образом, команда делит последние 13-14 места с мариуполським "Ильичевцем".

На котировках букмекерских контор явным фаворитом игры является одесская команда. На победу "Черноморца" ставки принимаются с коэффициентом 1,75 к 1, в то время как на ничью - 3,3 к 1, а на победу "Карпат" - 4,61 к 1.

Стартовые составы команд:

"Черноморец": 12. Безотосный, 11. Бобко, 52. Тейку, 77. Кутас, 10. Гай, 17. Аржанов, 39. Опанасенко, 42. Зубейко, 28. Назаренко, 90. Диденко, 19. Фомин.

Запасные: 44. Паст, 25. Мартыненко, 33. Слинкин, 24. Гречишкин, 94. Данченко О., 26. Шиндер, 27. Балашов.

"Карпаты": 23. Мисак, 5. Гитченко, 27. Страшкевич, 94. Мирошниченко Д., 7. Ксенз, 9. Кожанов, 16. Худобяк, 17. Голодюк, 20. Даушвили, 32. Пластун, 8. Костевич.

Запасные: 29. Ильющенков, 26. Новотрясов, 92. Чачуа, 18. Кополовец, 19. Мартынюк, 14. Сергийчук.