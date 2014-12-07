"Металлист" выиграл матч Премьер-лиги у "Волыни"

Судьба матча была решена в середине второго тайма.

В начале игры преимуществом владел луцкий клуб и на 32-й минуте счет открыл Александр Кобахидзе. Флорентин Матей по правому флангу вошел в штрафную и обыграв нескольких соперников прострелил на Кобахидзе, который метров с десяти пробил в нижний угол - 1:0.

Но, после перерыва, ситуация на поле резко изменилась. На 59-й минуте после подачи углового игркои хозяев поля не уследили за Эдмаром, который с линии вратарской головой пробил под перекладину - 1:1. А на 69-й минуте Жажа Коэльо реализовал пенальти - 2:1.

Примечательно, что больше половины игры луцкая команда была вынуждена действовать без поддержки своего тренера. Виталий Кварцяный часто и громко выражал свое недовольство действиями судейской бригады, за что в середине первого тайма главный арбитр матча Дмитрий Кутаков принял решение его удалить.

А в самой концовке игры беспорядки устроили фанаты "Волыни" выбежавшие на поле вслед за болельщиком, пронесшим на газон зажженный файер. Болельщики решили выяснить отношения с судьей, который принял несколько неоднозначных решений по ходу матча. В связи с этим, игра прерывалась на несколько минут. В итоге, судья принял решение завершить матч досрочно, на 88-й минуте.

В параллельно проходившем матче "Ильичевец" (Мариуполь) - "Металлург" (Запорожье), проходившем на нейтральном поле в Днепропетровске, "Металлург" выиграл со счетом 2:1.

Таким образом, "Металлист" набрал 22 очка и вышел на 4-е место в турнирной таблице, обогнав не только "Волынь", но и луганскую "Зарю" и донецкий "Олимпик".