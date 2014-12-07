Биатлонистка Валентина Семеренко выиграла серебро этапа Кубка мира в гонке преследования

В шведском Эстерсунде завершился первый этап Кубка мира по биатлону сезона 2014/15, где в женской гонке преследования второе место завоевала украинская спортсменка Валентина Семеренко.

Эта гонка завершала первый этап КМ.

Украинка ушла со стартовой решетки под 6-м номером по результатам спринта, состоявшегося накануне. Тем не менее, отличная стрельба вкупе с высокой скоростью прохождения дистанции позволили украинке вмешать после последней стрельб в спор за медали. Единственной, кто обогнала украинку стала Кайса Маккарайнен из Финляндии - 35 минут, 01,7 секунды.

Семеренко в финишном створе боролась за серебро-бронзу с Доротейе Виерер из Италии и украинка выиграла этот спор, опередив соперницу на 0,4 секунды. Украинка отстала от победительницы на 47,9 секунды.

Как сообщал УНИАН, ранее на этом этапе соревнований Семеренко заняла 3-е место в индивидуальной гонке, а Сергей Семенов занял 2-е место в аналогичной гонке у мужчин.