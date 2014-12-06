Тренер "Днепра": Коломойский согласился строить новую команду

Главный тренер днепропетровского ФК "Днепр" Мирон Маркевич после заключительного матча команды в рамках Премьер-лиги в 2014-м году рассказал о своей встрече с владельцем клуба Игорем Коломойским и планах команды на межсезонье.

В частности, тренер отметил: "Мы встретились с Игорем Валерьевичем, и он согласился с моими доводами, что нужно в принципе строить новую команду. Мы договорились, и сейчас основное — как сработает наш селекционный отдел. Много балласта, и от него нужно освобождаться. Если мы хотим, чтобы в «Днепре» была команда, нужно делать все заново".

Вместе с тем, тренер не конкретизировал возможные изменения в команде по персоналиям.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье состоялся центральный матч дня Премьер-лиги, в котором номинальный хозяин поля луганская "Заря" принимала днепропетровский "Днепр" и выиграла со счетом 2:1.

После осенней части чемпионата Премьер-лиги (команды провели по 14 матчей) в лидирующей группе у киевского "Динамо 36 очков, донецкого "Шахтера" - 31, "Днепра" - 28.