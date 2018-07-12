Чемпионат мира по прыжкам в воду среди юниоров проведут в Киеве

В преддверии Юношеского чемпионата мира по прыжкам в воду, в Центре спорта «Лико-арена», где разместилась Федерация Украины по прыжкам в воду и фитнес-клуб Sport Life, состоялся пресс-тур. Событие вызвало колоссальный ажиотаж среди СМИ. Пресс-тур посетили телеканалы СТБ, Новый, 24 Канал, ICTV, 5 Канал, а также более 10 интернет и печатных изданий.

Как отметил президент Федерации по прыжкам в воду Игорь Лысов: «Это очень выдающееся событие для Украины и нашей Федерации, ведь чемпионат мира по прыжкам в воду впервые проводится в нашей стране. В 2011 году мы построили этот замечательный Дворец водных видов спорта, получили олимпийскую лицензию и сегодня это основная база для тренировки сборной команды Украины. В прошлом году на этой акваарене мы впервые в Украине провели чемпионат Европы».

Cо своей стороны основатель группы компаний SportLife Дмитрий Екимов подчеркнул: «Sport Life Теремки – это не просто фитнес-клуб, это целый дворец спорта. Для меня это образец, как можно достигать того, что несколько лет назад казалось совершенно невозможным, как можно изменить мир вокруг нас. И наша главная гордость клуба – бассейн олимпийского стандарта, в котором уже через 10 дней пройдет чемпионат мира по прыжкам в воду».

Дмитрий Екимов также акцентировал внимание на важности развития фитнес-индустрии в Украине: «На сегодняшний день уже 57 клубов Sport Life функционируют по всей стране, а до 2020 года мы доведем эту цифру до 100. Когда в 2006 году мы начали заниматься в Украине этим бизнесом, ничего кроме элитного фитнеса не существовало, возможно не было потребности, ничего и не строилось. Мы доказали, что люди хотят быть здоровыми и счастливыми. Мы продолжаем создавать положительный имидж нашей страны в мире. Недавно мы провели чемпионат мира по кикбоксингу, сотрудничаем с федерациями по более 50 видам спорта, ежегодно поддерживает более 100 соревнований национального и мирового уровня. Фактически на сегодняшний день инфраструктура Sport Life стала инфраструктурой страны для проведения всех видов спорта».

А главный тренер сборной команды Украины по прыжкам в воду Тамара Токмачева рассказала о составе и планах украинской команды: «Нашу юношескую сборную будут представлять 12 спортсменов. Перед нашей сборной стоит большая ответственность. И наша задача показать максимальный результат и конечно же завоевать лицензию на третьи юношеские олимпийские игры, которые пройдут в Аргентине».