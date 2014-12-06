Гандбольный "Мотор" проиграл матч Лиги чемпионов французскому "Дюнкерку"

Во французском Дюнкерке завершился матч 8-го тура Лиги чемпионов ЕГФ (Европейской гандбольной федерации), в котором "Дюнкерк" принимал запорожский "Мотор" и выиграл со счетом 31:29.

Судьба матча была решена в самой концовке игры.

Первый тайм прошел в равной борьбе и завершился вничью - 17:17. А после перерыва, как и в первом очном матче команд в Киеве, французы были немного удачливее в концовке, создав себе перевес в два гола.

Лучшим игроком в составе чемпионов Украины стал российский легионер Олег Скопинцев, забивший 8 голов.

Таким образом, после 8-ми туров у "Мотора" на счету по-прежнему 4 очка и команда делит последние 5-6 места в группе с швейцарским "Кадеттен". У занимающих 3-4-е места "Дюнкерка" и датского "Ольборга" - по 6 баллов.

Согласно регламенту соревнований, во второй групповой этап Лиги чемпионов проходят по 4 сильнейшие команды секстета.