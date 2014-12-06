Украинский пловец Говоров завоевал бронзу Чемпионата мира

В Дохе (Катар) завершился четвертый соревновательный день Чемпионата мира по плаванию, где в финальном заплыве на 50 метров бронзовую медаль завоевал украинец Андрей Говоров.

Украинец преодолел дистанцию за 22,49 секунды, уступив более полусекунды (0,54) победителю Чаду ле Кло из ЮАР. Кроме того, украинец также уступил Николасу Сантосу из Бразилии.

Это уже вторая медаль сборной Украины на нынешнем ЧМ.

Как сообщал УНИАН, ранее Дарья Зевина выиграла бронзу в финальном заплыве на дистанции 100 метров на спине.

Чемпионат мира в Дохе проходит с 3 по 7 декабря.