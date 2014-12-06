"Заря" обыграла "Днепр" в матче Премьер-лиги

В Запорожье завершился центральный матч дня украинской футбольной Премьер-лиги, в котором номинальный хозяин поля луганская "Заря" принимала днепропетровский "Днепр" и выиграла со счетом 2:1.

Судьба матча была решена в самой концовке игры.

Первый тайм прошел в равной борьбе с небольшим преимуществом гостей. Тем не менее, явный фаворит игры "Днепр" так и не сумел забить гол, сведя 45-минутку вничью. А сразу же после перерыва, на 51-й минуте, "Заря" открыла счет. Гол забил Филипп Будковский. Руслан Малиновский на левом фланге обыграл нескольких защитников, вошел в штрафную, и прострелил вдоль ворот, где Будковский с линии вратарской переправил мяч в ворота. Днепропетровцы продолжили атаковать, но не могли даже сравнять счет, в то время как соперник забил второй гол. На 87-й минуте отличился Принс Сегбефиа. Адлександр Караваев на правом фланге ворвался в штрафную, обыграл Дениса Бойко и от лицевой сделал передачу на Желько Любеновича. Тот отпасовал дальше на Сегбефиа, который отправил мяч в ворота.

Лишь в добавленное арбитром время, на 91-й минуте, ответный мяч забил Евгений Коноплянка. В атаке по правому флангу Евгений Селезнев прострелил и Коноплянка головой отправил мяч в ворота - 2:1.

В другом матче дня донецкий "Олимпик" и полтавская "Ворскла" сыграли вничью - 1:1.

Таким образом, после осенней части чемпионатат Премьер-лиги (команды провели по 14 матчей) в лидирующей группе у киевского "Динамо 36 очков, донецкого "Шахтера" - 31, "Днепра" - 28.