"Будівельник" и "Киев" выиграли матчи баскетбольной Суперлиги

В киевском Дворце спорта завершились матчи очередного игрового дня украинской баскетбольной Суперлиги, в которых действующий чемпион Украины "Будівельник" обыграл днепродзержинский "Днепр-Азот" (100:75), а "Киев" был сильнее днепропетровского "Днепра" со счетом 78:71.

Чемпионы Украины добились весомого перевеса в игре с "Днепр-Азотом" уже в первой четверти - 24:12. В дальнейшем "строители" только увеличивали свое преимущество, выиграв, в итоге, все четыре 10-минутки - 24:22, 28:22, 24:19 - 100:75.

Самым результативным игроком матча в составе команды-победительницы стал Максим Пустозвонов, набравший 21 очко.

В последовавшем за этим матче "Киев" - "Днепр" борьба на площадке была куда более упорной и первую половину выиграли гости - 20:16 и 16:21 - 36:37. Но, после большого перерыва игроки столичного клуба перехватили инициативу и сумели выиграть две четверти - 22:18 и 20:16, и матч в целом - 78:71.

В еще двух матчах дня львовская "Политехника-Галичина" проиграла на своей площадке "Одессе" - 68:77, а запорожский "Ферро-ЗНТУ" оказался сильнее "Черкаських Мавп" - 100:87.

В турнирной таблице на данный момент лидирует "Химик" (Южный) - 12 побед / 0 поражений, у "Будівельника" - 11/2, МБК "Николаев" - 8/4.