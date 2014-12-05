"Динамо" и "Шахтер" выиграли последние матчи УПЛ в 2014-м году

В Киеве и Львове завершились матчи 10-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги, в которых "Динамо" обыграло донецкий "Металлург" (3:0), а донецкий "Шахтер" оказался сильнее ужгородской "Говерлы" - 4:1.

Судьба матча в Киеве решилась уже в первом тайме.

Киевляне изначально имели большое игровое и территориальное преимущество над оппонентом из нижней части турнирной таблицы. И на 16-й минуте игры хозяева поля открыли счет. После навеса Джермейна Ленса с левого фланга Дьёмерси Мбокани головой отправил мяч в правый от себя угол ворот. В дальнейшем хозяева поля только наращивали свое превосходство и в концовке тайма забили второй гол. На 40-й минуте Мигель Велозу диагональным пасом нашел в штрафной Андрея Ярмоленко, который одним финтом обыграл двух защитников и голкипера, отправив мяч в сетку - 2:0.

Во втором тайме киевляне продолжили атаковать и на 83-й минуте Артем Кравец увеличил преимущество команды до крупного - 3:0.

В матче во Львове, где номинальным хозяином поля выступал "Шахтер", дончане также забили два гола в первом тайме. На 20-й минуте отличился Александр Гладкий, а на 32-й - Андрей Хоменко поразил ворота своей команды, автогол. После перерыва, в самом начале второго тайма, игрок "Говерлы" Сергей Мякушко отыграл один мяч возродив интригу в матче, но точный удар Гладкого на 80-й минуте принес игроку дубль в этом матче, а "Шахтеру" гарантированную победу. А уже в добавленное арбитром время, на 94-й минуте, Фред довел счет до разгромного - 4:1.

Как сообщал УНИАН, 10-й тур УПЛ продлится до воскресенья, 7 декабря. Это последний тур осенней части сезона 2014/15. Затем в чемпионате наступит зимняя пауза, которая продлится до 28 февраля.