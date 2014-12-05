Премьер-лига, 10-й тур, "Динамо" - "Металлург" (Донецк): видео онлайн-трансляция

Сегодня в Киеве состоится матч 10-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Динамо" примет донецкий "Металлург". Это будет заключительный матч в рамках национального первенства для обеих команд в 2014-м году.

Осенняя часть сезона 2014/15 в УПЛ должна была завершиться еще 1 декабря, когда состоялся последний матч 14-го тура, но в календарь чемпионата были внесены изменения. Из-за проведения 26 октября выборов в Верховную Раду и невозможности обеспечить надлежащий порядок на стадионах во время игр силами МВД, было принято решение перенести матчи 10-го тура с 24-26 октября на 5-7 декабря.

Киевское "Динамо" в нынешнем сезоне впервые за долгие годы является лидером национального первенства и явным претендентом на титул чемпиона Премьер-лиги. В 13 предыдущих матчах команда ни разу не проиграла, оставаясь единственным клубом в таблице, сохраняющим "О" в таблице по этому показателю. У киевлян 10 побед при 3 ничьих и 33 очка. Команда на 5 баллов опережает идущие на 2-3 местах донецкий "Шахтер" и днепропетровский "Днепр".

Кроме того, киевляне более чем уверенно выступают и в Лиге Европы, где также лидируют в группе и досрочно гарантировали себе место в плей-офф - 1/16 финала. Единственное поражение в нынешнем сезоне "Динамо" потерпело, как раз, в Лиге Европы, уступив датскому "Ольборгу" на поле соперника со счетом 0:3.

В свою очередь, донецкий "Металлург" занимает место в нижней части таблицы - 10-е из 13-ти. На счету дончан лишь 3 победы при 5 ничьих и 5 поражениях - 14 очков.

В очной встрече явными фаворитами на котировках букмекерских контор являются хозяева поля. На победу "Динамо" ставки принимаются с коэффициентом 1,21 к 1, в то время как на ничью - 5,77 к 1, а на победу "Металлурга" - 11,17 к 1.

Стартовые составы команд:

"Динамо": 1. Шовковский, 2. Данило Силва, 6. Драгович, 24. Вида, 34. Хачериди, 4. Велозу, 16. Сидорчук, 17. Рыбалка, 10. Ярмоленко, 7. Ленс, 85. Мбокани.

Запасные: 23. Рыбка, 26. Бурда, 9. Безус, 90. Беланда, 20. Гусев О., 91. Теодорчик, 22. Кравец.

"Металлург" Д: 12. Бандура, 44. Прийма, 4. Чечер, 61. Соболь, 5. Путивцев, 7. Морозюк, 8. Нельсон, 9. Лазич, 18. Нойок, 14. Александре, 10. Жуниор Мораес.

Запасные: 1. Панькив, 2. Барановский, 23. Насонов, 37. Габриэль, 17. Поступаленко, 19. Овсепян.