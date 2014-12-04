РФС подчинится решению УЕФА по крымским клубам

Российский футбольный союз (РФС) подчинится решению УЕФА, запретившему крымским клубам выступать под эгидой РФС, заявил первый вице-президент РФС Никита Симонян, сообщает "Р-Спорт".

"Мы же не можем игнорировать решение УЕФА, так же, как и решения ФИФА. Конечно, мы должны сейчас подчиниться решению УЕФА, потому что это руководящий орган европейского футбола, и мы просто обязаны подчиниться", - сказал.

Как сообщал УНИАН, в четверг исполком УЕФА принял решение запретить командам из Крыма выступать в чемпионате России с 1 января 2015 года.

В марте украинский Крым аннексировала Россия, после чего местные футбольные клубы "Таврия" (Симферополь) (ныне - ТСК), "Жемчужина" (Ялта) и ФК "Севастополь" (ныне - СКЧФ) доиграв сезон-2013/14 в чемпионате украинской Премьер-лиги вышли из числа участников соревнований. Летом 2014 года команды были приняты Российским футбольным союзом в состав участников чемпионата России. Решение об их принятии в чемпионат другой страны было обжаловано Федерацией футбола Украины в Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). ФИФА переложил ответственность за принятие окончательного решения по этому вопросу на региональную УЕФА. В свою очередь, Союз предлагал обеим конфликтующим сторонам договориться и медлил с принятием окончательного вердикта.