Биатлонистка Семеренко завоевала бронзу индивидуальной гонки Кубка мира

В шведском Эстерсунде завершилась индивидуальная женская гонка в рамках 1-го этапа Кубка мира сезона 2014/15, в которой украинка Валентина Семеренко заняла 3-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка не допустила ни одного промаха на огневых рубежах, преодолев дистанцию с отставанием в 38,1 секунды от основных соперниц. Стоит отметить, что украинка существенно проиграла им в скорости. Победительница гонки Дарья Домрачева (Беларусь) и серебряный призер Кайса Маккарайнен (Финляндия) промахнулись по 2 раза, получив, в соответствии с регламентом гонки, по 2 минуты штрафа.

Как сообщал УНИАН, ранее на старте Кубка мира Сергей Семенов завоевал серебро в мужской индивидуальной гонке.

В первой гонке сезона - смешанной эстафете - сборная Украины заняла 4-е место.