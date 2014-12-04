Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил крымским клубам выступать в чемпионате России с 1 января 2015 года.

Об этом объявил генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино на пресс-конференции в Ньоне (Швейцария) которую транслирует официальный сайт Союза.

Инфантино выступает перед представителями СМИ по итогам Исполкома УЕФА, состоявшегося сегодня.

Ранее сообщалось, что "крымский вопрос" не был включен в повестку дня Исполкома УЕФА. Решение по этому вопросу могла принять ранее Рабочая группа УЕФА, а Исполком мог сегодня лишь утвердить его.

Как сообщал УНИАН, в марте украинский Крым аннексировала Россия, после чего местные футбольные клубы "Таврия" (Симферополь) (ныне - ТСК), "Жемчужина" (Ялта) и ФК "Севастополь" (ныне - СКЧФ) доиграв сезон-2013/14 в чемпионате украинской Премьер-лиги вышли из числа участников соревнований. Летом 2014 года команды были приняты Российским футбольным союзом в состав участников чемпионата России. Решение об их принятии в чемпионат другой страны было обжаловано Федерацией футбола Украины в Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). ФИФА переложил ответственность за принятие окончательного решения по этому вопросу на региональную УЕФА. В свою очередь, Союз предлагал обеим конфликтующим сторонам договориться и медлил с принятием окончательного вердикта.