Экс-игрок и тренер киевского "Динамо" Хацкевич назначен главным тренером сборной Беларуси

Решением Исполнительного комитета Ассоциации Белорусская федерация футбола (АБФФ) Александр Хацкевич назначен главным тренером национальной сборной Беларуси, сообщает пресс-служба АБФФ.

Данная должность являлась вакантной с 13 октября, когда был уволен предыдущий наставник - Георгий Кондратьев. Во время матчей против Испании и Мексики обязанности главного тренера исполнял Андрей Зыгмантович.

В качестве игрока Александр Хацкевич подавляющую часть свой карьеры провёл в командах общества «Динамо». Становление игрока и завершение карьеры прошло в Минске, а расцвет - в Киеве. За эти годы игрок четырежды становился чемпионом Беларуси и семь раз - Украины. Еще полтора года игровой карьеры Хацкевич провел в Китае (год) и Латвии (полгода).

На счету воспитанника минской СДЮШОР «Динамо» 38 матчей и 4 забитых мяча за национальную сборную Беларуси. Его дважды признавали лучшим футболистом страны – в 1998 и 2000 годах.

Тренерскую карьеру Хацкевич начал в 2007 в минском «Динамо». Затем были юношеская сборная Беларуси, футбольный клуб «Витебск», работа ассистентом тренера в национальной сборной Украины. С 2010 года и по сей день Александр Хацкевич возглавлял молодёжную команду киевского «Динамо».

Как сообщал УНИАН, сборная Беларуси выступает в одной группе отборочного турнира Евро-2016 с командой Украины. В турнирной таблице сборная Беларуси находится на 5-м предпоследнем месте, набрав в 4-х матчах 1 очко (у Украины - 9 очков, 3-е место). Очный матч Беларусь - Украина в Борисове завершился победой гостей со счетом 2:0.