Украинский боксер Глазков сразится за право провести бой с Кличко

Следующим соперником украинского супертяжеловеса Вячеслава Глазкова (19 побед, 0 поражений, 1 ничья, 12 нокаутов) станет бывший двукратный чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе американец Стив Каннингем (28 побед, 6 поражений, 13 нокаутов), сообщает Вoxingnews.

Бой Глазков - Каннингем состоится 14 марта в Америке, и его победитель станет официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе, которым сейчас владеет Владимир Кличко.

Глазков на данный момент занимает 2-е место в рейтинге IBF и 5-е - в сводном рейтинге всех боксеров-тяжеловесов по версии BoxRec. При этом, в июле 2014 года он в этом рейтинге занимал 4-е место. Профессиональная карьера спортсмена длится уже более 5 лет, с июля 2009-го года. Последний бой он провел 8 ноября 2014-го, когда в 7-м раунде нокаутировал американца Дарнелла Уилсона. На его счету также победы над такими известными боксерами как американец Дерик Росси и поляк Томаш Адамек.

На любительском ринге Глазков отметился бронзовой медалью Олимпиады-2008 в Пекине и серебром ЧМ-2007 в Чикаго (США).