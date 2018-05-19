Почему Андрея Шевченко отодвинули на третьи роли

Андрей Шевченко – выдающийся футболист, с этим согласится кто угодно. На его счету более 200 забитых голов за 400 игр в составе “Динамо Киев”, “Милана”, и “Челси”. Он был признан лучшим футболистом Европы в 2004 году. Он входил в десятку лучших игроков по версии, по крайней мере, пяти разных рейтингов. Шесть раз его имя было в ежегодном рейтинге десяти самых сильных футболистов мира по версии ФИФА.

В 31 год быть бы ему как раз на вершине карьеры и славы. Но... Где он сейчас? Почему нынешний Шева – лишь тень того футболиста, которого надеялось получить “Челси”, подписывая с ним в 2006 году контракт на 31 млн. долларов?

В то время, как бывшие коллеги Шевы из “Милана” провели успешную игру с “Арсеналом”, а игроки “Челси” (где в настоящее время числится Шевченко) нанесли существенный удар “Олимпиакосу” (3:0) в Лиге Чемпионов, информацию о том, чем сейчас занимается Шева, находим на последних страницах британских спортивных газет. Он все больше скатывается на “периферию”: да, в понедельник он принял участие в игре между игроками дублирующих команд “Челси” и “Рединга” на стадионе Гриффин Парк в местечке Брендфорд (Великобритания). Там Шевченко показал далеко не лучшую игру, а единственный гол забил Франко ди Санто. “Челси” проиграл со счетом 1:2. Понятно, что после этого Андрей Шевченко не вышел на поле в игре из “Олимпиакосом”.

Перед тем последний раз Шева выходил на поле почти месяц тому назад – 16 февраля, и всего на 15 минут – для замены в игре против “Хаддерсфилда”.

В “Челси” объясняют, что он так плохо играет потому, что до сих пор приходит в форму после последней травмы спины. Но Шевченко уже давно завершил лечение и, по крайней мере, по сообщениям британской прессы, тренировался в полную силу уже на протяжении достаточно длительного времени – более чем нескольких недель. Следовательно, причина плохой игры в другом?

Резкие негативные изменения для Шевченко в составе “Челси” наступили с приходом нового менеджера команды Авраама Гранта, от которого ожидали, что он “выжмет из украинца все возможное”. Однако последняя игра против команды “Рединг” показала совсем противоположное. Грант не настроен делать из Шевы звезду. Сейчас украинский футболист занимает третью позицию среди форвардов “Челси” – после Дрогби и Анелько.

Раньше «Челси» предпринимал многочисленные попытки вернуть Шевченко на предыдущий высокий уровень. Ведь все помнят времена, когда он был одним из немногих европейских форвардов, которых больше всех боялись на футбольном поле. Бывший британский спринтер, олимпийский чемпион Даррен Камбелл лично занимался с украинским футболистом, чтобы улучшить его скорость. Но новому боссу “Челси” Гранту почему-то не понравилось, что Шева проводит много времени на тренировочной площадке, и он отменил эти тренировки.

Еще одним ударом по карьере Шевченко был приход в команду нового форварда Николя Анелько, после чего рейтинг Шевы в команде еще больше снизился, и бывший блестящий футболист очутился на длинной лавке запасных игроков.

В свой первый сезон в “Челси” Андрей отметился 14 забитыми голами, при чем четыре из них были забиты в играх премьєр-лиги. Тогда его игра неожиданно перервалась из-за травмы. Второй сезон опять ознаменовался травмой и не очень впечатляющей игрой, хотя Шевченко все-таки забил еще четыре гола в составе «Челси». Британские спортивные издания допускают, что английский стиль игры Шевченко не подошел – он является игроком европейского стиля, и его приход в “Челси” был ошибкой.

Сам Шевченко недоволен собой, клубом, где он сейчас находится, и в целом нынешней ситуацией: «Как только моя игра значительно улучшается – опять травма. Я понимаю, это жизнь. Но для спортсмена очень важно принимать участие в игре, и я пытаюсь, как могу, помочь команде, сделать свой взнос», – заявил он в интервью британскому спортивному изданию Soccerlens. Сейчас у Шевченко есть два выхода: он может или остаться в «Челси» на лавке запасных, или завершить карьеру с большим достоинством, перейдя в другой клуб, скорее всего – опять в «Милан». Но он вряд ли получит в другом клубе те 110 тысяч фунтов в неделю, которые ему платят в «Челси» в соответствии с условиями контракта, который был подписан на срок до 2010 года.

«Милан», в свою очередь, принял бы Шевченко с распростертыми объятиями. В Италии Шева – звезда, герой, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони стал крестным отцом его сына.

Однако, очевидно, Шеве самому уже поднадоело пасти задних и мозолить глаза своему приятелю Абрамовичу, который, наверное, тоже будет рад сократить свои напрасные расходы в конце этого сезона. На этой неделе ряд итальянских изданий уже написали, что Шева скоро собирается вернуться в “Милан”. По их информации, Шевченко начал переговоры о контракте с «Миланом» на три года и подыскивает себе дом в Италии. Недавно он заявил итальянским изданиям: «Я хочу вернуться назад, чтобы завершить свою карьеру в команде, которая когда-то стала для меня семьей”.

Оксана Романюк, по материалам The Indepednent, Soccerlens,Chelsea Pies,Real Sports,La Stampa