Биатлонист Семенов завоевал серебро индивидуальной гонки Кубка мира

В Эстерсунде (Швеция) завершилась первая индивидуальная гонка сезона в биатлонном сезоне Кубка мира среди мужчин, в которой украинец Сергей Семенов занял второе место, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинец проиграл как по скорости, так и по количеству промахов только норвежцу Эмилю Свендсену, преодолевшему дистанцию гонки за 53 минуты 25,6 секунды (0 промахов). У Семенова - 1 промах (отставание 1 минута, 17,6 секунды), а у замкнувшего тройку призеров Михала Шлезингера из Чехии также 1 промах, но значительное отставание по скорости - 2 минуты, 08,3 секунды.

Единственный промах сегодня украинец допустил на втором огневом рубеже.

Отметим, что в первой гонке сезона - смешанной эстафете, которая состоялась в воскресенье, 30 ноября, сборная Украины заняла 4-е место.

Первый этап Кубка мира продолжится в четверг, когда состоится женская индивидуальная гонка.