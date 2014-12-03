Исполком ФФУ приостановил строительство спорткомплекса для сборных команд в Вышгороде

В столичном Доме футбола состоялось заседание Исполнительного комитета Федерации футбола Украины, где было принято решение о приостановке строительства спорткомплекса (крытого манежа) ФФУ для национальных сборных команд в городе Вышгород (Киевской области) сообщает пресс-служба ФФУ.

Члены Исполкома решили вернуться к проекту строительства мини-стадионов в региональных федерациях за счет финансирования программ ФИФА и УЕФА.

Кроме этого, Исполком утвердил организацию и проведение социального проекта ФФУ «Поможем переселенцам вместе!» для мобилизации финансовой и материальной помощи переселенцам из АР Крым и Донбасса. Согласно проекту, на всех стадионах, привлеченных к проведению матчей 10-го тура Премьер-лиги, а также на футзальных площадках во время проведения 9-го тура Экстра-лиги, будут организованы пункты сбора вещей, средств, продуктов питания, медикаментов, и т.д.

Также члены Исполкома утвердили назначение главным тренером национальной сборной команды по футзалу Александра Косенко.