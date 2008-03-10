Питер «съел» Маскаева и облизывается на Кличко

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе нигериец Сэмюэл Питер рассказал о поединке с россиянином Олегом Маскаевым (российский боксер проиграл техническим нокаутом нигерийцу, который носил звание временного чемпиона. Бой завершился в концовке шестого раунда, когда Питер нанес решающий удар).

О чревоугодии: «Отлично себя чувствую! Я его нокаутировал и съел живьем. Спасибо всем в Африке и Нигерии. Теперь у них есть свой чемпион мира в супертяжелом весе».

О следующем сопернике: «Кличко следующий. Готов выйти против него хоть завтра. Который из них? Я готов к обоим!».

О поединке: «Он дважды попал, но я знал, что если я попаду, он не выдержит. Я в первом же раунде «прочитал» его. Удачно контролировал ход боя. Взял инициативу в свои руки и «раскусил» его».

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