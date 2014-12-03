Команда украинского легионера Лэня выиграла матч чемпионата НБА

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Команды провели на равных первую половину игры, по итогам которой "Индиана" даже вела с разницей в 2 очка. Но, третью четверть "солнечные" выиграли с разницей "+6", достигнув общего преимущества в 4 балла, а решающий рывок совершили в заключительной четвертой 12-минутке, в которой буквально разгромили оппонента - 33:20.

Алексей Лэнь провел на паркете 15 минут, за которые не сумел набрать ни одного очка, но сделал 2 подбора, 1 передачу, 1 перехват, 2 блок-шота, 1 потерю и получил 3 персональных замечания.

Таким образом, на данный момент у "Финикса" 11 побед при 8 поражениях и команда по-прежнему занимает 8-е место в таблице Западной конференции.

Согласно регламенту НБА, в плей-офф сезона, где команды непосредственно оспаривают титул чемпиона, попадают по 8 лучших команд Запада и Востока.