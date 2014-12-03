Юношеские сборные Украины трех возрастов узнали соперников по Евро

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Украинцы по итогам жеребьевки элитного раунда чемпионата Европы-2015 среди юношей до 17 лет попали в одну группу с ведущими сборными континента - Германии и Италии. Четвертым соперником сборной Украины по группе 8 стала команда Словакии.

Матчи мини-турниров (4 команды сыграют по разу друг с другом - по 3 матча), хозяева которых будут определены позже, пройдут в марте 2015 года. Восемь победителей групп и семь обладателей вторых мест, показавших лучшие результаты в матчах с первой и третьей командами квартетов, получат путевки в финальный этап, где присоединятся к хозяевам турнира - сборной Болгарии. Матчи решающей стадии с участием 16 сборных пройдут с 6 по 22 мая 2015 года в Болгарии. Три лучшие команды каждой группы в финальной стадии (всего - 12 сборных) поедут в Чили на чемпионат мира среди юношей до 17 лет, который пройдет с 17 октября по 8 ноября 2015 года.

В отборочном раунде Евро-2016 для 17-летних сборная Украины попала в Группу 13 вместе с командами Боснии и Герцеговины, Молдовы и Эстонии. В элитный раунд выйдут по две лучшие команды каждой группы и пять лучших обладателей третьих мест по итогам матчей с лидерами. В элит-раунде они поведут борьбу за 15 путевок в финальную часть Евро, которая состоится в мае 2016 года в Азербайджане. 16-й командой-участницей турнира станет сборная Азербайджана.

По результатам жеребьевки отборочного раунда Евро-2016 для 19-летних игроков сборная Украины попала в Группу 5 где ее соперниками будут Турция, Босния и Герцеговина и Азербайджан. Две сильнейшие команды из каждой группы плюс обладатель третьего места, показавший наилучшие результаты против двух лидеров своего квартета, составят компанию в элитном раунде лучшей команде по рейтингу - сборной Испании. Матчи этой стадии пройдут весной 2016 года. По итогам Элит-раунда определятся семь лучших сборных Европы, которые поспорят за титул чемпиона в июле 2016 года с Германией на полях ФРГ.