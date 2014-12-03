Умер лучший игрок в истории НХЛ Жан Беливо

17-кратный обладатель Кубка Стэнли, лучший игрок в истории НХЛ Жан Беливо скончался во вторник в возрасте 83 лет, сообщает официальный сайт НХЛ.

"Несмотря на то, что он родился в провинции Квебек, он не горел желанием выступать за легендарную команду из Монреаля (главного города Квебека), - отмечается в сообщении. - Он отклонил несколько предложений генерального менеджера "Монреаля" Фрэнка Селки и предпочел играть за команду "Quebec Aces" из любительской лиги этой провинции. Тогда Селки и "Канадиенс" в 1953 году купили всю ту лигу на корню, сделали ее профессиональной и приобрели права на Беливо. Это стало одним из самых существенных инвестиций в истории хоккея. В "Монреале" играли великие хоккеисты, в том числе Морис Ришар, Ги Лефлер и Патрик Руа. Но мало кто смог оставить такой же след, как это сделал Беливо".

Беливо 10 раз становился обладателем Кубка Стэнли в качестве игрока и еще 7 раз в качестве сотрудника клуба "Канадиенс". Его имя выгравировано на Кубке 17 раз, больше, чем какое-либо другое.

Он провел 18 сезонов в "Канадиенс" с 1953 по 1971 года. На его счету 1 125 игр, в которых он забросил 507 шайб, сделал 712 голевых передач и набрал 1 219 очков. Он принимал участие в 14 "Матчах Звезд", дважды становился обладателем Приза Харта (1956 и 1964), в 1956 выиграл ПризАрта Росса (лучший снайпер) и получил первый в истории Приз Конна Смайта (самый ценный игрок плей-офф) в 1965 году.

Беливо считают лучшим центрфорвардом в истории самой побеждающей команды в хоккее.

В последние 2 десятилетия у Беливо было много проблем со здоровьем (сердечно-сосудистое заболевание в 1996, злокачественная опухоль в шее в 2000). В январе 2010 у него был инсульт.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября скончался легендарный советский хоккейный тренер Виктор Тихонов. Под его руководством сборная СССР 8 раз выиграла чемпионат мира, в 1984, 1988 и 1992 году команда Виктора Тихонова победила на Олимпийских играх, последний раз это произошло под флагом СНГ.

На протяжении второй половины ХХ-го века советская и канадская хоккейные школы были ведущими в мире и вели ожесточенный спор за доминирование на мировой арене.