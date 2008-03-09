Результаты 20-го тура Чемпионата Украины по футболу

Завершились последние три матча 20-го тура Чемпионата Украины по футболу.

Ворскла - Шахтер 0:1 (Фернандиньо 70)

ФК Харьков - Кривбасс 0:0

Нефтяник - Днепр 1:1 (Котенко 37 - Назаренко 40).

Напомним, что вчера играли:

Динамо – Металлург (З) 2:1

Закарпатье – Арсенал 0:0

Зоря - Черноморец 0:2

Таврия – Металлист 0:0

а позавчера

Металлург (Д) - Карпаты 1:0.

Таким образом Шахтер вернул себе лидерство (47 очков и игра в запасе), у Динамо - 45, Днепра - 44, Металлиста 43.

У Черноморца - 30, Таврии - 29, Металлурга (3) - 26, Кривбасса - 23, Карпат - 22, у Арсенала и Зари - по 21, у Металлурга (Д) - 20 очков.

Ниже 20-очковой планки ФК Харьков и Нефтяник (по 18), Ворскла (17) и Закарпатье (15).