Результаты 20-го тура Чемпионата Украины по футболу
19:25, 09 марта 2008Спорт
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Шахтер вернул лидерство
Завершились последние три матча 20-го тура Чемпионата Украины по футболу.
Ворскла - Шахтер 0:1 (Фернандиньо 70)
ФК Харьков - Кривбасс 0:0
Нефтяник - Днепр 1:1 (Котенко 37 - Назаренко 40).
Напомним, что вчера играли:
Динамо – Металлург (З) 2:1
Закарпатье – Арсенал 0:0
Зоря - Черноморец 0:2
Таврия – Металлист 0:0
а позавчера
Металлург (Д) - Карпаты 1:0.
Таким образом Шахтер вернул себе лидерство (47 очков и игра в запасе), у Динамо - 45, Днепра - 44, Металлиста 43.
У Черноморца - 30, Таврии - 29, Металлурга (3) - 26, Кривбасса - 23, Карпат - 22, у Арсенала и Зари - по 21, у Металлурга (Д) - 20 очков.
Ниже 20-очковой планки ФК Харьков и Нефтяник (по 18), Ворскла (17) и Закарпатье (15).
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