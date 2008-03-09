Суперкубок России: игрок получил красную карточку, не выйдя на поле

Чемпион России по футболу питерский "Зенит" в матче за Суперкубок России со счетом 2:1 обыграл обладателя национального Кубка - московский "Локомотив".

На 34-й минуте лидер чемпионов России Андрей Аршавин использовал грубую ошибку голкипера "Локомотива" Ивана Левенца, который пытался ввести мяч в игру, не заметив рядом с собой игрока "Зенита". Аршавин выскочил из-за спины вратаря, пробросил мяч чуть в сторону и поразил пустые ворота.

Железнодорожники перехватили инициативу во второй половине тайма, и на 70-й минуте им удалось сравнять счет: после подачи со штрафного бразильский защитник Родолфо выпрыгнул выше всех в штрафной "Зенита".

Через пять минут после этого красную карточку получил полузащитник "Локомотива", который трижды подряд грубо нарушил правила на Анатолии Тимощуке. Находившийся на скамейке запасных полузащитник "Зенита" слишком бурно выражал свои эмоции, за что тоже получил красную карточку.

На 82-й минуте форвард "Зенита" Павел Погребняк получил передачу на ход, вышел один на один и с линии штрафной обводящим ударом послал мяч в сетку, установив окончательный счет.

"Зенит" впервые в своей истории выиграл Суперкубок России. В прошлом сезоне обладателем трофея был ЦСКА.

Лента.ру