Газпром может стать спонсором Лондонской Олимпиады-2012

Российский "Газпром" может стать одним из спонсоров предстоящей в 2012 году Олимпиады в Лондоне, пишет газета "Санди таймс".

Как стало известно изданию, "Газпром" уже провел серию переговоров по этому поводу с Международным Олимпийским Комитетом (МОК). Глава комиссии МОК по маркетингу Герхард Хайберг в ноябре прошлого года летал в Москву, а в этом месяце снова собирается в столицу РФ, где встретится с членами совета директоров газового гиганта, пишет газета.

Спонсор в области нефтегазового сектора должен быть выбран в ближайшие месяцы. С компанией-победителем будет заключен контракт на сумму более 60 миллионов фунтов стерлингов, а логотип компании будет размещен на всех официальных мероприятиях и изданиях Олимпиады.

Всего у Олимпиады-2012 будет 12 "глобальных" спонсоров. С девятью МОК уже подписал договоры, в том числе с такими компаниями, как Coca-Cola, McDonalds и Visa. Ожидается, что благодаря спонсорам Комитету удастся привлечь около 500 миллионов фунтов стерлингов.

Еще 670 миллионов фунтов стерлингов власти Лондона рассчитывают получить от британских спонсоров. Общая стоимость проведения Олимпиады оценивается в 2 миллиарда фунтов стерлингов.