В драке на футболе пострадали около 80 человек

Массовая драка из-за спора о пенальти произошла на футбольном стадионе в колумбийском городе Кали, 78 человек получили ранения.

Столкновения произошли между болельщиками на 82-й минуте футбольного матча между клубами "Америка де Кали" и "Депортиво де Кали". Волна насилия распространилась и на игровое поле. Полиция с применением слезоточивого газа дубинками разогнала толпу.

В общей свалке 18 человек получили колото-резаные ранения. Среди раненых также три офицера полиции и беременная женщина, сообщил представитель Красного Креста.

Обстановка обострилась, когда судья не назначил пенальти. Фанаты "Америки" бурно начали опротестовывать решение судьи, игроки на поле вступили в стычки, а тренер "Америки" Диего Эдисон Умана и его коллега из команды соперника Даниэль Каррина стали толкать друг друга.

Мэр города Кали назвал Эдисона Уману "полностью ответственным" за происшедшее насилие и заявил, что городской стадион будет временно закрыт.

Ранее у фанатов обеих клубов были частые стычки, но такая серьезная потасовка произошла впервые, отмечает агентство.