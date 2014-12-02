Окончательное решение по клубам Крыма будет принимать ФИФА, а не УЕФА - бывший вице-президент ФИФА

Об этом заявил почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков, сообщает ТАСС.

4 декабря в швейцарском Ньоне состоится заседание исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на котором будет обсуждаться ситуация, сложившаяся с крымским футболом.

"Окончательное решение по крымскому футболу вынесет не УЕФА, а ФИФА, - сказал Колосков. - УЕФА выработает позицию по крымскому вопросу, и на исполкоме ФИФА, который пройдет в середине декабря в Марракеше, думаю, она будет рассмотрена. Напомню: когда РФС намеревался допустить крымские команды к участию в чемпионате России на внеочередной конференции, из ФИФА пришло письмо, подписанное генсеком организации Жеромом Вальке, с просьбой повременить с этим решением".

Почетный президент РФС считает, что "жестких запретов ожидать не стоит". "Скорее всего, ФИФА и УЕФА будут призывать соблюдать свои уставы", - сказал Колосков. Он подчеркнул, что "позиция РФС - прочная". "В уставе ФИФА прописано, что клубы, выступающие в соревнованиях под юрисдикцией одной национальной федерации, не имеют права выступать в турнирах под юрисдикцией другой. Сегодняшние крымские клубы юридически не имеют никакого отношения к тем, которые играли в чемпионате Украины. Это новообразованные юридические лица. Словом, никаких нарушений устава ФИФА со стороны РФС нет и не было", - заявил бывший вице-президент ФИФА.

Как сообщал УНИАН, в марте украинский Крым аннексировала Россия, после чего местные футбольные клубы "Таврия" (Симферополь) (ныне - ТСК), "Жемчужина" (Ялта) и ФК "Севастополь" (ныне - СКЧФ) доиграв сезон-2013/14 в чемпионате украинской Премьер-лиги вышли из числа участников соревнований. Летом 2014 года команды были приняты Российским футбольным союзом в состав участников чемпионата России. Решение об их принятии в чемпионат другой страны было обжаловано Федерацией футбола Украины в Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). ФИФА переложил ответственность за принятие окончательного решения по этому вопросу на региональную УЕФА. В свою очередь, Союз предлагает обеим конфликтующим сторонам договориться и медлит с принятием окончательного вердикта.