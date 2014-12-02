Владимир Кличко может сразиться с Брайантом Дженнингсом в апреле в Нью-Йорке

Следующим соперником чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Владимира Кличко может стать американец Брайант Дженнингс (19 побед, 0 поражений, 10 нокаутов).

Бой Кличко – Дженнингс ориентировочно состоится в апреле в Нью-Йорке, сообщает сайт Официального фан-клуба братьев Кличко со ссылкой на Ripngpolska.pl.

Примечательно, что ранее сам Кличко-младший уже называл Дженнингса одним из своих потенциальных соперников по следующему бою (среди которых так же фигурируют Шеннон Бриггс и Тайсон Фьюри).

Так же стоит отметить, что по информации авторитетного американского аналитика бокса Дана Рафаэля в бое Кличко – Дженнингс заинтересован лидер телевизионного боксерского рынка Америки телеканал НВО, который готов выложить за этот бой 3 миллиона долларов. Подобная сумма способна компенсировать затраты, связанные с разницей во времени между США и Европой (телепартнер Кличко в Германии RTL за такие бои платит значительно меньшие суммы).

10 ноября Владимир Кличко подписал контракт с НВО на три боя, из которых пока провел лишь один – с Кубратом Пулевым, которого нокаутировал в титульном бою 15 ноября в Гамбурге.