Капитан «Милана» передумал уходить из футбола

Капитан «Милана» Паоло Мальдини, неоднократно заявлявший, что по окончании сезона-2007/08 он завершит спортивную карьеру, отложил свой уход из футбола еще на год. По словам защитника, в последние месяцы его перестали беспокоить травмы коленей, и он чувствует в себе силы отыграть еще один сезон.

Мальдини, которому 26 июня исполнится 40 лет, отметил, что только идиоты никогда не меняют своих решений, добавив, что и руководство «Милана» и болельщики команды призывают его отложить завершение карьеры на год. Футболист признался, что три месяца назад он чувствовал себя намного хуже, но теперь вернулся в основной состав «Милана» и играет важную роль в команде, передает «Newsru.com».

Паоло Мальдини дебютировал в «Милане» в 1985 году и выступал за этот клуб на протяжении всей своей карьеры. Среди многочисленных титулов, завоеванных защитником - семь побед в чемпионате Италии, пять Кубков европейских чемпионов и три Межконтинентальных Кубка.

«ForUm»