ФИФА назвала 15 номинантов-бомбардиров в "Сборную мира" 2014 года

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обнародовала список 15 сильнейших бомбардиров мира, претендентов на попадание в "Сборную мира" по итогам 2014 года.

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Лучшими нападающими года по версии ФИФА стали: Серхио Агуэро (Манчестер Сити), Гарет Бэйл, Карим Бензема, Криштиану Роналду (все – Реал), Диего Коста (Челси), Златан Ибрахимович (ПСЖ), Роберт Левандовски, Томас Мюллер, Арьен Роббен, Франк Рибери (все – Бавария), Лионель Месси, Луис Суарес, Неймар (все – Барселона), Марко Ройс (Боруссия Дортмунд), Уэйн Руни (Манчестер Юнайтед).

Как сообщал УНИАН, символическую сборную 2014 года определяют профессиональные футболисты со всего мира. Ранее были объявлены 5 номинантов-вратарей, 20 защитников и 15 полузащитников.

11 лучших футболистов года - вратарь, 4 защитника, 3 полузащитника и 3 нападающих - будут названы 12-го января на церемонии вручения "Золотого мяча", приза абсолютно лучшему футболисту 2014 года.