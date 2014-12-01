"Днепр" не смог переиграть донецкий "Металлург" в матче Премьер-лиги

В Днепропетровске завершился матч 14-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Днепр" принимал донецкий "Металлург" и сыграл вничью - 1:1.

Судьба матча была решена в первые 16 минут игры.

Команды довольно активно начали поединок и уже на 11-й минуте игрок "Металлурга" Жуниор Мораес открыл счет. После длинной передачи из глубины Карвальо скинул мяч, а Жуниор Мораес принял и вторым касанием пробил в противоход вратаря "Днепра" Дениса Бойко - мяч от штанги влетел в сетку ворот. Но уже спустя 5 минут, на 16-й, Евгений Коноплянка сравнял счет. Хозяева поля перехватили мяч на половине поля "Металлурга", Валерий Лучкевич приблизился к штрафной и с правого фланга сделал нацеленную передачу точно на ногу Евгению Коноплянке, который нанес точный удар, находясь практически по центру штрафной площади - перед воротами.

В оставшееся время игры "Днепр" имел значительное игровое и территориальное преимущество, но воплотить его в победный гол так и не сумел.

Таким образом, после 14-го тура в таблице УПЛ "Днепр" делит 2-3 места с донецким "Шахтером" - команды набрали по 28 очков. Лидирует киевское "Динамо", на счету которого 33 балла.