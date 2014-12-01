"Будівельник" обыграл "Киев" в матче баскетбольной Суперлиги

В столичном Дворце спорта завершился матч украинской баскетбольной Суперлиги, в котором "Будівельник" обыграл БК "Киев" со счетом 80:76.

Судьба матча решилась в самой концовке игры.

"Строители" вчистую переиграли соперника в первой половине игры, выиграв обе четверти - 14:10 и 23:21 - 37:31 по итогам половины игры. Но, в третьем периоде растеряли все свое преимущество - 21:27 и общий счет 58:58.

Судьба матча решалась в самой концовке игры, а точнее, за две с половиной минуты до финальной сирены, когда "Будівельник" добыл 4-очковое преимущество и сумел удержать его до финальной сирены - 22:18.

Лучшим игроком в составе команды-победительницы стал Денис Лукашов, набравший 20 очков, сделавший 8 перехватов и 4 подбора.

Таким образом, после этой игры "Будівельник" упрочил свою вторую позицию в турнирной таблице регулярного чемпионата - 10 побед при 2 поражениях. Команда уступает только "Химику" из Южного - 12/0.