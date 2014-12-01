ФИФА официально назвала номинантов на "Золотой мяч-2014"

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) официально назвала имена трех претендентов на звание титула лучшего игрока 2014 года - обладателя "Золотого мяча".

Об этом было объявлено сегодня вечером на специальной церемонии, сообщается на официальном сайте ФИФА.

На звнаие лучшего футболиста мира претендуют Криштиано Роналду (Португалия), Лионель Месси (Аргентина) и вратарь сборной Германии, чемпион мира-2014 Мануэль Нойер.

В женском футболе чести номинироваться на награду удостоены Надин Кесслер (Германия), Марта (Бразилия) и Эбби Уэмбэх (США).

Кандидатами на звание лучшего тренера года среди мужских команд стали Карло Анчелотти, Йоахим Лев и Диего Симеоне, а среди женских команд - Ральф Келлерман, Марен Миенерт и Норио Сасаки.

Церемония награждения лауреатов "Золотого мяча-2014", где и будут названы победители, состоится 12 января 2015 года.