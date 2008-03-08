Бангура отвезли в больницу

На послематчевой пресс-конференции тренер киевских динамовцев Юрий Семин прокомментировал матч с запорожским Металлургом (2:1 в пользу Динамо). "Нам было трудно сегодня. Еще при изучении записей с матчами Металлурга мы обратили внимание, что это добротная команда с хорошей обороной, которая мало пропускает", - сказал Семин.

Тренер отметил, что игру киевлян в тактическом плане немного испортила травма Бангура (на 40 минуте его заменил Шацких - ред.).

"Там, вроде бы, проблемы и с носом, и с бедром, и с голеностопом. Его увезли в больницу на рентген", - сообщил Юрий Семин.

Football.ua