Украинские гандболистки провела два матча против Словакии в рамках подготовки к Евро

Национальная женская сборная Украины провела два товарищеских матча против сборной Словакии, обменявшись победами с соперницами.

В первой игре в Міхайловцах (Словакия) наши девушки сумели обыграть хозяек площадки со счетом 30:27, сообщает пресс-служба ФГУ.

В ответном матче соперник взял убедительный реванш, победив со счетом 29:23.

Самым полезным игроком сборной Украины в этих матчах стала Виктория Борщенко, забившая в двух играх 14 голов (8 - в первой, 6 - во второй).

Эти матчи стали одним из этапов подготовки к играм в финальной части чемпионата Европы, который пройдет в Венгрии и Хорватии. Соперниками наших девушек в группе будут сборные Норвегии, Дании и Румынии.

Женский гандбольный Евро-2014 пройдет с 7 по 21 декабря.