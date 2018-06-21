Схватил за грудь в прямом эфире: СМИ рассказали о домогательствах на ЧМ-2018 в России (видео)

В среду журналистка немецкой радиостанции Deutsche Welle, колумбийка Джулиет Гонсалес Теран, пожаловалась, что неизвестный болельщик схватил ее за грудь и поцеловал в щеку прямо во время прямого эфира.

Одной из центральных тем на чемпионате мира по футболу в России стала тема сексуальных домогательств.

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Всплеск интереса к ней произошел после того, как в социальных сетях широко разошлось видео с бразильскими болельщиками: они окружили российскую девушку и весело скандировали вместе с ней словосочетание "buceta rosa". Его можно перевести с португальского как "розовая киска": эти слова используются в Бразилии применительно к женским половым органам и считаются крайне неприличными.

Девушка, радостно повторяющая его вместе с бразильскими фанатами, явно не подозревает о значении слов, которые ее научили произносить, пишет "Радио Свобода".

Алена Попова, общественная активистка и создатель сети взаимопомощи женщин "Проект W", создала на сайте change.org петицию с требованием к МВД России и посольству Бразилии в Москве наказать бразильских болельщиков за такое поведение. Пока она набрала чуть больше 17 тысяч подписей.

Это не единственный случай такого рода на чемпионате: в среду журналистка немецкой радиостанции Deutsche Welle, колумбийка Джулиет Гонсалес Теран, пожаловалась, что неизвестный болельщик схватил ее за грудь и поцеловал в щеку прямо во время прямого эфира с Манежной площади. Редакция Deutsche Welle выступила с осуждением этого случая.

A DW reporter was sexually harassed while covering the #WorldCup. @JULIETHCGT was kissed, groped by a man while reporting from Moscow.



The incident can be seen here (00:13).



Sexual harassment is not okay. It needs to stop. In football, and elsewhere.pic.twitter.com/O0S1a1F4Es — DW Sports (@dw_sports) June 20, 2018

Радио Свобода стало известно еще об одной подобной истории, только в ней жертвой стали не девушки, а молодые люди: в фан-зоне в Ростове-на-Дону бразильцы учили местных подростков скандировать вместе с ними фразы "Eu sou o filho da puta" ("Я – сын проститутки", порт.), "Eu sou viado" ("Я – педик", порт.) и "Eu dou pro Neymar" ("Я даю Неймару", порт.; применяется в качестве грубого ругательства с намеком на пассивную роль в однополых сексуальных отношениях).

В среду стало известно, что бразильских болельщиков, снявших оскорбительное видео с российской девушкой, привлекут к ответственности: одного из них уже уволили, другого по возвращении домой ждет дисциплинарное взыскание и расследование. В Бразилии поведение своих граждан обсуждает вся страна, за неуместное проявление мачизма их осудили многие общественные активисты и политики.