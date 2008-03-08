Валентина Шевченко выиграла лыжную гонку на Кубке мира

Украинка Валентина ШЕВЧЕНКО выиграла гонку на 30 км в рамках этапа Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в норвежском Холменколлене.

Второе место заняла Шарлотта КАЛЛА (Швеция), а бронза досталась немке Клаудии НИСТАД.

В общем зачете Кубка мира лидирует Вирпи КУЙТУНЕН (Финляндия), которая в этой гонке финишировала седьмой. В ее активе 1325 очков. На втором месте находится Астрид ЯКОБСЕН из Норвегии (1115), на третьем - Шарлотта КАЛЛА (1019). Россиянки не вошли даже в десятку лучших.